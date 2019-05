Stand: 07.05.2019 18:57 Uhr

Straßenausbaubeiträge: Husum verteilt Kosten um

Wenn die Straße vor der eigenen Haustür ausgebaut wird, können Hausbesitzern Rechnungen in Höhe von mehreren 10.000 Euro ins Haus flattern. Seit gut einem Jahr allerdings dürfen die Kommunen in Schleswig-Holstein selbst entscheiden, ob sie von den Eigentümern Straßenausbaubeiträge verlangen oder nicht. Viele Orte streichen die Beiträge seitdem. Die Stadt Husum (Kreis Nordfriesland) hat als Erste in Schleswig-Holstein einen anderen Weg gewählt. Sie startet mit einem neuen Abrechnungsmodell. 20, 30 oder 40 Euro zahlen Hauseigentümer in Husum künftig, um die Kosten für den anstehenden Straßenausbau zu decken - und zwar einmal im Jahr und unabhängig davon, ob die ausgebaute Straße direkt ans eigene Grundstück grenzt oder nicht.

Husum startet neues Modell für Straßenausbaubeiträge NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 07.05.2019 17:00 Uhr Autor/in: Nils Hansen Hauseigentümer in Husum zahlen bis zu 40 Euro jährlich, um die Kosten für anstehenden Straßenausbau zu decken. Dabei ist die Größe des Grundstücks entscheidend.







Bürgermeister erwartet auch Widersprüche

Husum ist dafür in zwölf Gebiete unterteilt worden. Berechnungsgrundlage für die Gebühr ist die jeweilige Grundstücksgröße. Im Schnitt zahlen Eigentümer fünf Cent pro Quadratmeter. In diesen Tagen gehen die ersten Zahlungsbescheide für Eigentümer im Stadtzentrum raus.

Bürgermeister Uwe Schmitz (parteilos) sieht eine breite Zustimmung für das neue Abrechnungsmodell. Dennoch rechnet er auch mit Widersprüchen von Eigentümern, die nicht für den Ausbau weit entfernter Straßen zahlen wollen.

