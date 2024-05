Stand: 28.05.2024 09:48 Uhr Straße zwischen Tremsbüttel und Rohlfshagen unterspült

Durch den Starkregen am Sonntag wurde im Kreis Stormarn die Straße zwischen Tremsbüttel und Rohlfshagen unterspült. Wie der zuständige Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr mitteilt, bleibt die Straße bis voraussichtlich Donnerstag gesperrt, denn der Abschnitt muss repariert werden. In der Gemeinde Lasbek soll außerdem über ein Starkregenkonzept beraten werden. Der Bürgermeister erklärte, dass sowohl Kanäle und Rohre eigentlich ausreichen. Würden aber wie am Sonntag innerhalb weniger Minuten die umliegenden Felder durch Regen überflutet, liefen alle Abflüsse voll.

