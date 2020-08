Stand: 16.08.2020 12:02 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Strandwetter: Erste Abschnitte wieder gut besucht

Das anhaltend schöne Wetter lockt auch an diesem Wochenende wieder viele Menschen an die Strände von Nordsee und Ostsee. Auch am Sonntag sind bereits seit dem Vormittag alle Strandabschnitte in der Lübecker Bucht gut besucht. Wie die Strandampel auf der Internetseite strandticker.de zeigt, sind folgende Strandabschnitte rot: Niendorf, zwei in Timmendorfer Strand, drei in Scharbeutz und Pelzerhaken. Alle anderen Strände sind auf gelb, sie haben also nur noch wenige Plätze frei.

Volle Strände schon am Sonnabend

Schon am Sonnabend sah es nicht anders aus. Die Strandampel sprang in mehreren Orten auf Rot, darunter Scharbeutz, Niendorf und Timmendorfer Strand. Auch in Schwedeneck (Kreis Rendsburg-Eckernförde) nördlich von Kiel herrschte an den Stränden großer Andrang, deshalb wurde die Zufahrt nach Surendorf laut Tourismuszentrale am Sonnabend gesperrt.

Die Lage an den Stränden von Nord- und Ostsee NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 15.08.2020 15:00 Uhr Autor/in: Jan Altmann Das Sommerwetter lockt auch an diesem Wochenende wieder viele Menschen an den Strand. Auf den Autobahnen stockt der Verkehr vor allem bei Hamburg und Richtung dänische Grenze.







2,67 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Westküste: Gut besucht, aber nicht überfüllt

An der Westküste war die Lage dagegen offenbar entspannt: Die Stationen der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) in St. Peter-Ording, Pellworm (beide Kreis Nordfriesland) und Büsum (Kreis Dithmarschen) meldeten, die Strände seien gut besucht gewesen, aber nicht überfüllt. Anders sah die Situation auf Sylt aus: An den Badestellen in Kampen und Westerland sei schwer was los gewesen, so der Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Lunck.

Staus bei Hamburg und an der dänischen Grenze

"Viel Verkehr, aber nur ab und zu Staus", bilanzierte die Autobahnpolizei die Situation auf den Straßen am Sonnabend. Auf den Autobahnen A1 und A7 stockte der Verkehr vor allem im Raum Hamburg. Am Grenzübergang Ellund Richtung Dänemark mussten Autofahrer ebenfalls Wartezeit einkalkulieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.08.2020 | 08:00 Uhr