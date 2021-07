Stormarn - Sri Lanka - Tokio: Reiterin startet für Olympia Stand: 16.07.2021 10:29 Uhr Springreiterin Mathilda Karlsson freut sich riesig auf Olympia. Ihre Geschichte ist ungewöhnlich: Geboren ist sie in Sri Lanka, aufgewachsen in Schweden, jetzt im Kreis Stormarn - und schon bald in Tokio.

Die 36-Jährige strahlt, wenn sie an den 25. Juli denkt. Dann fliegt Mathilda Karlsson mit ihrem Team nach Tokio. Und der eigentliche Star muss dann auch reisen: ihr Pferd Chopin. Die Chefbereiterin vom Grönwohldhof (Kreis Stormarn) ist sichtbar stolz auf ihren dunkelbraunen Hengst: "Es ist ungewöhnlich, dass man ein Pferd von Geburt an begleitet und bei der Olympiade vorstellen darf. Er lässt mich immer gut aussehen. Er kennt nur mich und denkt, ich bin die beste Reiterin der Welt." Mathilda Karlsson lacht und putzt Chopin.

Verliebt in ihr Heimatland

Mathilda Karlsson tritt für ihr Geburtsland an: Sri Lanka. Sie ist die allererste Springreiterin, die für dieses Land an den Olympischen Spielen teilnimmt. Als Baby wurde Mathilda von einer schwedischen Familie adoptiert. Mit 18 Jahren - nach ihrem Abitur - kam sie nach Deutschland. Sri Lanka hat sie erst vor vier Jahren wiedergesehen - und war begeistert von den Menschen: "Ich habe mich einfach sofort in dieses Land verliebt."

Große Erwartungen an Olympia

Die letzten Tage vor dem großen Turnier trainieren Pferd und Reiterin auf dem Platz im Kreis Stormarn. Mathila Karlsson hat ein bisschen Bammel vor dem Wetter. "Chopin ist schon viel gereist. Der war schon oft dort, wo es warm war, aber nicht bei einer so hohen Luftfeuchtigkeit." Die Prüfungen in Tokio werden deshalb auch abends bei Flutlicht stattfinden. Und, wegen der Corona-Pandemie, ohne Zuschauer. "Schade", meint die gebürtige Sri Lankerin, denn der Trubel liege dem Pferd eigentlich. "Dann kommt er in den Game Modus." So oder so: Es wird für beide das größte Abenteuer ihres Lebens. Mathilda Karlssons Ziel: ins Finale kommen!

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 14.07.2021 | 19:30 Uhr