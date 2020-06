Stand: 08.06.2020 08:14 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Stolpe: Brand zerstört Oldtimer in Lagerhalle

Auf Gut Bundhorst in Stolpe (Kreis Plön) ist laut Feuerwehr am Sonntag eine Lagerhalle abgebrannt, in der etwa 40 Oldtimer standen. Verletzte gab es nach ersten Angaben der Feuerwehr nicht. Die Einsatzkräfte hatten Schwierigkeiten beim Löschen. Sie mussten lange Leitungen legen, um an Wasser zu kommen. Der Einsatz dauerte bis in die Nacht. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Vermutlich ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden.

Großfeuer zerstört Halle mit Oldtimern in Stolpe NDR 1 Welle Nord - 08.06.2020 08:00 Uhr Am Sonntagabend hat in Stolpe auf Gut Bundhorst eine Lagerhalle gebrannt. Dort standen mehrere Oldtimer in Flammen. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar.







Große Feuer auf Gut Bundhorst im Jahr 2005

Gut Bundhorst gibt es seit dem 16. Jahrhundert. Die jetzigen Besitzer entwickelten es zu einer der größten Putenzuchtstationen des Landes. Seit einem Brand von 2005, bei dem Tausende Puten ums Leben kamen, wird das Gut nicht mehr bewirtschaftet.

