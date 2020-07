Stand: 24.07.2020 13:34 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Störungen am Stellwerk in Kiel behoben

Wegen einer Stellwerkstörung in Kiel sind am Freitag einige Zugverbindungen von und nach Kiel ausgefallen. Nach Angaben eines Bahnsprechers waren mehrere Weichen betroffen. Einige Regionalbahnen mussten vorzeitig wenden. Am Mittag teilte die Bahn mit, dass die Stellwerkstörung behoben sei. Es könne aber in der Folge noch zu Verspätungen kommen. Betroffen sind vor allem die Verbindungen nach Preetz und Lübeck.

Die DB Regio hält Reisende auch über ihren Twitter-Kanal auf dem Laufenden.

Wie es aktuell auf den Straßen im Land aussieht, erfahren Sie auf den Seiten des NDR Verkehrsstudios.

