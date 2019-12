Stockelsdorf: Brandstiftungen im Seniorenheim?

NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 27.12.2019 16:00 Uhr Autor/in: Astrid Wulf

Nach mehreren Bränden auf einer Station für Demenzkranke in einer Stockelsdorfer Seniorenwohnanlage dauern die Ermittlungen an. Jetzt soll Wachpersonal in der Einrichtung für Sicherheit sorgen.