Stand: 24.04.2025 11:36 Uhr Stockelsdorf: Bäume angesägt - Zeugen gesucht

Die Polizei in Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) sucht jetzt Zeugen, nachdem Unbekannte Bäume im Ortsteil Eckhorst angesägt haben. Nach Angaben der Beamten sollen diese anschließend auf die Fahrbahn gekippt sein. Die Tat ist bereits vor zwei Wochen in der Nacht von Freitag (11.04.) auf Sonnabend (12.04.) an der Straße Arfrader Weg passiert. Die Polizei bekam Hinweise auf ein gezieltes Ansägen der Bäume, was eine Gefahr des Straßenverkehrs darstellte. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Arfrade und Eckhorst räumten die Straße, dadurch konnten mögliche Verkehrsunfälle verhindert werden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die am 11. April im Bereich des Arfrader Weges Baumarbeiten beobachtet haben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein