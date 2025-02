Stand: 05.02.2025 16:16 Uhr Stimmzettel sind vielerorts da - Briefwahl vor Ort möglich

Die Stimmzettel für die Bundestagswahl liegen nun in vielen Kommunen in Südholstein vor: zum Beispiel in Norderstedt (Kreis Segeberg), dem Amt Trave-Land (Kreis Segeberg) und auch in Glinde und Bad Oldesloe (beide Kreis Stormarn). Das Wahlamt Norderstedt will nun zeitnah die in rund 12.000 Fällen beantragten Briefwahlunterlagen verschicken. Alternativ sei aber auch die "Briefwahl vor Ort" möglich, so die Stadt. Einige Kommunen weisen daraufhin, dass die Fristen zur Bundestagswahl knapp sind. Sicherer sei es daher, mit den Briefwahlunterlagen jetzt schon in Rats- und Gemeindehäusern wählen zu gehen. In Pinneberg und Elmshorn (beide Kreis Pinneberg) sind die Briefwahlbüros ab dem 10. Februar offen.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Norderstedt Kreis Segeberg