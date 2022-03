Stiftung Drachensee startet Hilfskonvoi und holt Rollstuhlfahrer Stand: 18.03.2022 10:22 Uhr Menschen mit Behinderung sind vom Krieg in der Ukraine besonders betroffen. Die Stiftung Drachensee will helfen und startet deshalb heute einen großen Hilfskonvoi von Kiel aus.

Die ersten der insgesamt 40 Kleinbusse sind schon gestartet. 90 Freiwillige stehen bereit, um mit den Sprintern nach Polen zu fahren. An Bord haben die Ehrenamtlichen Hilfsgüter - vor allem medizinische Produkte. Zurück geht es dann mit etwa 250 Menschen mit Behinderungen sowie deren Begleiter. "Wir möchten sie nach Norddeutschland holen, denn alle Unterkünfte, die wir hier anbieten, sind tausendmal besser als alles, was dort ist", sagt der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Drachensee, Jan-Wulf Schnabel.

Die meisten kommen nach Schleswig-Holstein

Noch wird gepackt und vorbereitet auf dem Drachensee-Gelände in Kiel. Mitarbeiter der Bäckerei Günther schmieren Brötchen für die ehrenamtlichen Helfer. Um 15 Uhr soll dann der größte Teil des Konvois starten. Verschiedene Stationen werden angefahren, um Menschen einzusammeln. "Wir nehmen sie dann mit zurück nach Norddeutschland. Die meisten kommen nach Schleswig-Holstein, zum Beispiel zu uns oder nach Meldorf oder in Ferienwohnungen", erklärt Wulf-Schnabel. Die Rückkehr ist für Sonntag geplant.

Wer möchte Menschen mit Behinderungen aufnehmen?

Wer helfen möchte und bereit ist, Menschen mit Einschränkungen auch längerfristig aufzunehmen, kann sich bei der Stiftung Drachensee in der Hamburger Chaussee in Kiel melden. Auch Geldspenden, die zu 100 Prozent in die Nothilfe gehen, werden weiter dankend angenommen. Die Stiftung ist mit anderen Hilfsorganisationen im Austausch. Viele Mitarbeiter der Stiftung hatten selbst im Vorfeld angeboten, ihre Corona-Prämie zu spenden, um Hilfsgüter einkaufen zu können und Geld für Benzin zu sammeln.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 18.03.2022 | 19:30 Uhr