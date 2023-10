Stichwahl um Pinnebergs Bürgermeister Stand: 27.10.2023 17:32 Uhr In einer Stichwahl treten zwei Kandidaten um das Bürgermeisteramt in PInneberg an. Marco Bröcker wird von CDU und Grünen unterstützt. Thomas Voerste geht mit Unterstützung von SPD und FDP ins Rennen.

Am Sonntag wählen die Pinneberger ihren neuen Bürgermeister. In einer Stichwahl treten Marco Bröcker und Thomas Voerste gegeneinander an. Bei der Bürgermeisterwahl am 8. Oktober hatte es keine Entscheidung gegeben. Marco Bröcker, der aktuelle Rathaussprecher, wird von CDU und Grünen unterstützt. Er lag mit 34,6 Prozent nur knapp vor Thomas Voerste. Der Fachbereichsleiter beim Kreis Rendsburg-Eckernförde, der von SPD und FDP unterstützt wird, kam auf 34,5 Prozent der Stimmen.

Knapp an der Spitze: Marco Bröcker

Marco Bröcker, 50 Jahre alt, leitet aktuell das Büro der Bürgermeisterin und ist Wirtschaftsförderer Pinnebergs. In den Jahren 2008 bis 2014 saß er für die CDU im Kreistag. In der CDU-Landtagsfraktion fungierte er außerdem sechs Jahre als Referent für Sozialpolitik. In dieser Funktion führte er auch die Geschäfte der CDU in Lübeck.

Fast gleichauf: Thomas Voerste

Thomas Voerste, 53 Jahre alt, wohnt derzeit nicht in Pinneberg. Im Falle einer erfolgreichen Bürgermeisterwahl soll sich das nach seinen Angaben ändern. Der gelernte Baumschulgärtner betreute bei der AWO in Pinneberg Jugendliche einer Wohngruppe, studierte daraufhin Sozialpädagogik und entschied sich für eine Verwaltungskarriere.

Wahlbeteiligung am 8. Oktober bei 31 Prozent

Insgesamt lag die Wahlbeteiligung bei der Wahl am 8. Oktober laut der Stadt bei 31,0 Prozent. 33.000 Pinneberger waren wahrberechtigt. Unter den drei weiteren Kandidaten, die sich zur Wahl stellten, erreichte der parteilose Feuerwehrmann Paul Hoffmann 17,4 Prozent. Der Chemiker Dr. Jörg Heuer, der als parteiloses Mitglied der Wählerinitiative Buntes Pinneberg ins Rennen ging, lag bei 9,9 Prozent. 3,5 Prozent entschieden sich für den parteilosen Vermessungstechniker Hauke Röben. Die aktuelle Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) trat nicht mehr zur Wahl an und scheidet Anfang 2024 auf eigenen Wunsch aus ihrem Amt aus.

Die wichtigsten Wahlthemen der Pinneberger sind laut einer Umfrage der Wohnungsmangel, eine Verkehrsberuhigung, der Standort des neuen Feuerwehrhauses und der Mangel an Freizeitangeboten für Kinder. Zudem wünschen sich viele Pinneberger eine lebendigere Innenstadt.

Weitere Informationen Bürgermeister-Wahl: Entscheidung in Pinneberg vertagt Weil im ersten Wahlgang kein Kandidat die absolute Mehrheit erringen konnte, gibt es eine Stichwahl zwischen Marco Bröker und Thomas Voerste. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.10.2023 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg