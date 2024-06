Stichwahl um Bürgermeister-Amt in St. Peter-Ording am Sonntag Stand: 28.06.2024 17:29 Uhr Sankt Peter-Ording braucht einen neuen Bürgermeister. Bei der Bürgermeisterwahl am 9. Juni gab es kein eindeutiges Ergebnis. Jetzt gibt es eine Stichwahl.

von Carsten Rauterberg

Im ersten Wahlgang konnte keiner der fünf Kandidierenden die notwendige Mehrheit der Stimmen erzielen. Deswegen kommt es am Sonntag in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) zur Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen. Die Wahl war notwendig geworden, weil der bisherige Bürgermeister Jürgen Ritter (parteilos) zum 1. März und damit zwei Jahre vor Ablauf seiner Amtszeit zurückgetreten war.

Erster Wahlgang ohne Entscheidung

Der unabhängige Einzelbewerber Boris Pfau (parteilos) bekam im ersten Wahlgang vor drei Wochen die meisten Stimmen. 771 Wahlberechtigte stimmten für ihn, er bekam 35,0 Prozent der Stimmen. Für den von der CDU vorgeschlagenen Eckhard Rave (parteilos) stimmten 624 Wahlberechtighte, das waren 28,4 Prozent. Außerdem waren der SPD-Gemeindevertreter Peter Arndt sowie die beiden unabhängigen Einzelbewerberinnen Doreen Lützen und Meike Munz zur Wahl angetreten.

Zwei Männer in der Stichwahl: Pfau gegen Rave

Boris Pfau ist Zahnarzt mit eigener Praxis in St. Peter-Ording und ein langjähriger Kommunalpolitiker. Er sitzt als fraktionsloses Mitglied in der Gemeindevertretung. Pfau hatte den bisherigen Bürgermeister Jürgen Ritter mehrfach öffentlich scharf kritisiert. Unter anderem warf er ihm vor, seine der Gemeindevertretung gegenüber gemachten Versprechen zum Wohnungsbau und zur ärztlichen Versorgung nicht eingehalten zu haben.

Eckhard Rave war von der CDU vorgeschlagen worden, er war bis zu seiner Kandidatur in St. Peter-Ording eher unbekannt. Er ist Pensionär und lebt in Weddingstedt bei Heide (Kreis Dithmarschen). Bis zu seiner Verabschiedung in den Ruhestand Ende vergangenen Jahres war er Vorstandsvorsitzender der VR Bank Westküste und zuvor auch Geschäftsführer der früheren Volksbank Eiderstedt.

Bisheriger Bürgermeister Ritter zurückgetreten

Der aus Rheinland-Pfalz stammende Jürgen Ritter war im November 2020 zum Bürgermeister gewählt worden. Er war von seinem Amt zurück getreten, weil er nach eigenen Angaben nicht mehr genügend Rückendeckung aus der Gemeinde für die vor ihm liegenden Herausforderungen gespürt habe. Darüber hinaus habe er einen Hilferuf aus seiner Heimat, dem von der Flutkatastrophe schwer getroffenen Ahrtal in Rheinland-Pfalz erhalten. Er solle dort als Projektentwickler beim Wiederaufbau mit anpacken, so Ritter im November im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein.

In St. Peter-Ording stand Ritter vor einem Abwahlverfahren, das auf einer Einwohnerversammlung initiiert worden war. Der Vorwurf lautete im Oktober: Er nehme die Bürgerinnen und Bürger und die Politik nicht mit und treffe im Alleingang Entscheidungen. In einer Sitzung der Gemeindevertretung war dann allerdings die notwendige Zweidrittelmehrheit für eine Abwahl nicht zustande gekommen.

Großes Interesse an Bürgermeisterwahl

Die Bürgermeisterwahl ist seit Wochen das Thema in St. Peter-Ording. Zur öffentlichen Kandidaten-Vorstellung kamen im Mai 350 Bürgerinnen und Bürger in die Utholmhalle. 300 weitere hatten damals laut Bürgervorsteher Boy Jöns (CDU) einen Livestream im Internet verfolgt. Die meisten Fragen hätten die Besucher zu den Themen Tourismus und Tourismus-Akzeptanz, Schulstandort St. Peter-Ording und ärztliche Versorgung gestellt. Das Interesse setzt sich offenbar fort. Im ersten Wahlgang betrug die Wahlbeteiligung 67,3 Prozent. Gut 3.300 Wahlberechtigte können am Sonntag wählen. Laut einem Sprecher des Amtes Eiderstedt haben 1.000 Wahlberechtigte bereits eine Briefwahl beantragt, daher deute sich auch bei der Stichwahl eine relativ hohe Wahlbeteiligung an.

Wahlparty im Dünen-Hus

Die Gemeinde St. Peter-Ording hat alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zur öffentlichen Wahlparty eingeladen. Sie findet Sonntag ab 18 Uhr im Dünen-Hus auf der Erlebnis-Promenade statt. Dort werden nach der Auszählung die Wahlergebnisse aus den einzelnen Wahlbezirken präsentiert.

Weitere Informationen Bürgermeister von St. Peter-Ording gibt sein Amt ab Vor drei Monaten hatte Jürgen Ritter offiziell seinen vorzeitigen Rücktritt erklärt. Am Donnerstag verbrachte er seinen letzten Tag im Amt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.06.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland