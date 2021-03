Stichwahl auf Fehmarn: Zwei Kandidaten wollen Bürgermeister werden Stand: 21.03.2021 05:00 Uhr Auf der Insel Fehmarn gibt es heute eine Stichwahl.

Das Rennen um den Bürgermeister-Posten auf Fehmarn geht in eine neue Runde. Keiner der Kandidaten hatte bei der Wahl am 7. März die nötige absolute Mehrheit erreicht. Nach dem vorläufigen Gesamtergebnis landete auf der 13.000-Einwohner-Insel Amtsinhaber Jörg Weber von der SPD mit 44,2 Prozent vorne. Doris Klemptner (parteilos mit WUW-Unterstützung) erreichte mit 24,3 Prozent Platz zwei. Beide Kandidaten treten heute in einer Stichwahl gegeneinander an.

Die Ergebnisse der anderen Kandidaten sahen so aus: Marco Eberle (Grünen-Stadtvertreter) kam auf 22,7 Prozent, Manuel von Schalscha-Ehrenfeld (FDP) auf 4,8 und Thomas Weber (parteiloser Einzelbewerber) auf 4,2 Prozent der Stimmen.

