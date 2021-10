Stichwahl: Ahrensburger wählen Bürgermeister Stand: 17.10.2021 05:00 Uhr Die Ahrensburger wählen heute ihren neuen Bürgermeister. Rund 28.000 Ahrensburger können entscheiden, ob Thomas Schreitmüller oder Eckart Boege Platz auf dem Chefsessel im Rathaus nehmen.

Bei der Wahl am 26. September konnte sich keiner der damals drei Kandidaten in der Stadt im Kreis Stormarn direkt durchsetzen. Deshalb treten Thomas Schreitmüller (Wahlvorschlag der CDU-Fraktion) und Eckart Boege (Wahlvorschlag der SPD-Fraktion) nun in einer Stichwahl gegeneinander an.

Amtsinhaber trat nicht wieder an

Bei der Wahl am 26. September kam Schreitmüller auf 42,4 Prozent der Stimmen, Boege holte 34,5 Prozent. Der dritte Kandidat Christian Schubbert-von Hobe (Wahlvorschlag der Grünen) erreichte 23,1 Prozent der Stimmen. Amtsinhaber Michael Sarach (SPD) ist seit 2010 im Amt. Nach zwei Amtszeiten ist für ihn Schluss, er trat nicht wieder an.

