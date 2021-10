Sternwarte Lübeck öffnet wieder für Besucher

Stand: 06.10.2021 05:00 Uhr

Fünf Jahre lang hat es in Lübeck keine Sternwarte mehr gegeben. Das Gebäude am alten Standort musste einem Bauprojekt weichen. Jetzt öffnet die Sternwarte an einem neuen Standort.