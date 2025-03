Stand: 27.03.2025 15:09 Uhr Stellen-Abbau bei Evac in Wedel: Belegschaft protestiert

Der Zug-Toiletten-Hersteller Evac plant, 75 seiner 175 Stellen in Wedel (Kreis Pinneberg) ins Ausland zu verlagern. Das wurde der Belegschaft in einer internen Mitteilung vor gut zwei Monaten verkündet. Am Donnerstag hat die Gewerkschaft IG Metall deshalb zu einer aktiven Mittagspause an dem Standort aufgerufen.

Gewerkschaftssekretär Thorsten Ruhland erklärt, dass sich mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Kundgebung beteiligt hätten. Demnach gab es bei der 90-minütigen Veranstaltung verschiedene Redebeiträge. Das Unternehmen selbst hat sich auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein weder zu dem Stellenabbau noch zu der Kundgebung geäußert. Die IG Metall plant weitere Aktionen dieser Art am Evac-Standort in Wedel.

