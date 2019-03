Stand: 08.03.2019 06:19 Uhr

Steinmeier besucht Integrationsprojekt in Neumünster

Der Bundespräsident kommt heute nach Neumünster. Frank-Walter Steimeier folgt der Einladung der Initiatoren des Projekts "New Ways for Newcomers" und des Landesbeauftragten für politische Bildung, Christian Meyer-Heidemann. In dem Projekt vermitteln Menschen, die einst selbst geflüchtet sind, Zuwanderern gesellschaftliche Regeln wie Demokratie, Menschenrechte und die Gleichstellung von Frauen und Männern. Steinmeier wird an einem Kochkurs und einem gemeinsamen Mittagessen teilnehmen.

Steinmeier trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein

Das Integrationsprojekt nimmt an dem bundesweiten Wettbewerb "Demokratie ganz nah - Ideen für ein gelebtes Grundgesetz" teil, der anlässlich des 70. Jahrestages der Verkündung des Grundgesetzes durchgeführt wird. Steinmeier ist Schirmherr des Wettbewerbs. Außerdem steht zu Beginn des Besuches auf dem Plan des Staatsoberhauptes ein Besuch im Rathaus. Dort wird sich Steinmeier in das Goldene Buch der Stadt Neumünster eintragen.

