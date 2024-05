Stand: 31.05.2024 16:04 Uhr Steinburg: 500 Menschen bei Fahrraddemo am Sonntag erwartet

Am Sonntag müssen Autofahrerinnen und Autofahrer im Kreis Steinburg mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Um 9.30 Uhr startet eine Fahrraddemo am Itzehoer Bahnhof und führt rund 70 Kilometer weit durch große Teile des Kreisgebietes, unter anderem nach Münsterdorf, Hohenfelde und zum Glückstädter Marktplatz. Die Polizei erwartet rund 500 Teilnehmende. Diese wollen mit dieser Aktion gegen den Bau der A20 protestieren. Zunächst sollte die Demo-Route auch über die A23 gehen, das hatte das Ordnungsamt des Kreises jedoch verboten. Auch ein Eilantrag des Veranstalters beim Verwaltungsgericht mit einer Klage gegen das Verbot wurde abgewiesen. Am Freitag wurde auch die Beschwerde gegen die zurückgewiesene Klage vom Oberverwaltungsgericht abgelehnt.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.05.2024 | 16:30 Uhr