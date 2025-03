Stand: 12.03.2025 09:51 Uhr Stedesand: Einbruch in Einfamilienhaus und Auto gestohlen

Nach dem Einbruch mit Autodiebstahl am Wochenende in Stedesand (Kreis Nordfriesland) sucht die Polizei nun nach Zeugen. Die Einbrecher haben in der Straße Breding zwischen Sonnabend- und Sonntagnachmittag zugeschlagen und einen weißen Opel Adam mit rotem Verdeck gestohlen. Außerdem erbeuteten die unbekannten Täter Bargeld und Schmuck. Wer in der Straße Breding in Stedesand am Wochenende etwas Auffälliges beobachtet - oder das Auto in der Region gesehen hat, soll sich bei der Polizei in Niebüll melden.

