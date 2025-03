Stand: 25.03.2025 09:04 Uhr Unfall auf A7: Kilometerlanger Stau am Morgen bei Henstedt-Ulzburg

Auf der A7 in Richtung Hamburg sind am Dienstagmorgen bei Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) vier Autos an einem Stauende kollidiert. Laut Autobahnpolizei wurden dabei drei Personen leicht verletzt, zwei wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Autobahn war gegen 7 Uhr für etwa eine halbe Stunde zwischen Henstedt-Ulzburg und Quickborn (Kreis Pinneberg) voll gesperrt. Ein beteiligtes Autos musste abgeschleppt werden, deshalb waren später nur zwei Spuren frei. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr zwischen Kaltenkirchen und Quickborn auf mehr als acht Kilometern. Mittlerweile ist die A7 wieder frei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.03.2025 | 09:30 Uhr