Stand: 25.03.2025 08:08 Uhr Stau nach Unfall auf A23 im Kreis Pinneberg

Auf der A23 hat sich am frühen Dienstagmorgen (25.3.) bei Tornesch (Kreis Pinneberg) ein Auto überschlagen. Laut Rettungsleitstelle wurden dabei drei Personen verletzt, eine davon wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Von den beiden anderen leicht verletzten Insassen, kam eine ebenfalls in eine Klinik. Die Einsatzkräfte wurden kurz vor sechs Uhr alarmiert. Die A23 war für die Bergungsarbeiten in Richtung Süden zwischen Tornesch und Pinneberg-Nord bis kurz vor 7 Uhr voll gesperrt. Mittlerweile ist die Strecke wieder freigegeben.

