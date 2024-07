Stand: 30.07.2024 11:44 Uhr Stau auf A1: Schwerer Unfall und Ölspur sorgen für Probleme

Auf der A1 zwischen Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) und dem Kreuz Lübeck staut es sich in Fahrtrichtung Hamburg. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz, nachdem es gegen 9.15 Uhr zu einem Unfall am Ende eines Staus kam. Laut Autobahnpolizei waren acht Personen in vier Pkw betroffen. Drei Menschen wurden laut Feuerwehr ins Krankenhaus gebracht. Eine Ölspur hatte zuvor eine Vollsperrung nötig gemacht, was zu dem Stau führte. Der Stau erreichte eine Länge von zwölf Kilometern. Zwischenzeitlich mussten mehrere Fahrstreifen gesperrt werden, die Aufräumarbeiten sind aber inzwischen beendet.

