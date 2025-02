Stand: 19.02.2025 14:24 Uhr Statistikamt Nord: Mehr Betriebsgründungen in SH

Die Zahl der Betriebsgründungen ist im vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein gestiegen. Das hat das Statistikamt Nord mit Sitz in Kiel und Hamburg am Mittwoch mitgeteilt. Den Angaben zufolge wurden 3.866 Betriebe gegründet, was im Vorjahresvergleich einer Zunahme um sieben Prozent entspricht. Insgesamt wurden 130 Betriebe mehr gegründet als aufgegeben. Gründe für die Entwicklung gibt das Statistikamt nicht an.

Archiv 4 Min Nachrichten 15:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.02.2025 | 14:00 Uhr