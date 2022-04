Start-up aus Itzehoe will im Silicon Valley überzeugen Stand: 09.04.2022 17:02 Uhr Mit einem Drag and Drop-System die maßgeschneiderte Firmensoftware erstellen: Mit dieser Idee will ein junger Computer-Unternehmer aus Itzehoe im Silicon Valley überzeugen - und dort Investoren gewinnen.

Vor anderthalb Jahren hat Jannes Köhler aus Itzehoe (Kreis Steinburg) sein Unternehmen gegründet und eine App entwickelt: Univelop. Die soll Firmen helfen, eine eigene, effiziente und kostengünstige Software zu erstellen. Denn normalerweise, so Köhler, würden Firmen viel Geld in teure Programme investieren, wovon sie aber nur vielleicht zehn Prozent brauchen würden. Mithilfe seiner App können Unternehmen nur die Funktionen, die sie benötigen nutzen - und sich mit einem einfach zu erlernenden Baukasten-System eine eigene Firmensoftware zusammenbauen. "Wenn man das auf die Autobranche überträgt, will der Kunde eigentlich ein kleines Auto, vielleicht einen Transporter. Was er kriegt ist ein Baggerkranauto. So funktioniert heute Software. In diese Kerbe gehen wir rein und sagen: Das ist totaler Quatsch. Wir bieten das anders an", erklärt Jannes Köhler.

Reise in die USA ist Gewinn

Mit dieser Idee hat Jannes Köhler den Überfliegerwettbewerb gewonnen. Damit zeichnet das Land Start-ups aus. Der Gewinner reist eine Woche in Kiels Partnerstadt San Francisco, genauer gesagt ins Silicon Valley. Jannes Köhler ist Ende Mai dort - und hat konkrete Vorstellungen: Für zehn Prozent seines Unternehmens will er einen siebenstelligen Betrag haben.

Ein Start-up mit ersten Kunden

Köhlers Unternehmen sei einiges wert, sagt er. Schließlich verdient er schon Geld - und hat bereits Kunden, zum Beispiel ein großes Bauunternehmen. Mithilfe von Jannes Köhlers App entwickelte die Firma eine Software, die maßgeschneidert die komplette Arbeitszeit inklusive der Überstunden für jeden Mitarbeiter digital erfasst. Auch Arbeitsaufgaben auf der Baustelle sind in der Software aufgelistet. "Wir decken relativ viel ab: Hochbau, Tiefbau, alles. Wir brauchten einen, der flexibel mit uns arbeitet", erklärt Bauleiterin Juliane Schönhoff.

Vorbereitungen für die Präsentation

Parallel zum Alltagsgeschäft bereitet sich Jannes Köhler auf seine Reise in die USA und die potentiellen Investoren vor, guckt sich dafür noch jede Menge Zahlen seines eigenen Unternehmens an. "Für mich ist es echt spannend. Ich hab schon viel Software entwickelt. Aber mich selbst und mein Produkt bei Investoren zu verkaufen, das ist Neuland", sagt der Jungunternehmer.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 08.04.2022 | 19:30 Uhr