Stand: 31.05.2024 09:21 Uhr Start- und Landebahn am Flughafen Hamburg wieder frei

Ab Freitagabend wird es wieder lauter am Himmel über Norderstedt (Kreis Segeberg). Die Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an der Start- und Landebahn des Hamburger Flughafens sind laut einer Sprecherin abgeschlossen. In den vergangenen Tagen wurde dabei unter anderem der Gummiabrieb von Flugzeugreifen entfernt, Siel-Leitungen wurden gespült und Markierungen erneuert. Seit Montag sind deshalb alle Flugzeuge auf der Landebahn von Hamburg-Niendorf nach Langenhorn gestartet und gelandet. Diese Piste soll im September gewartet und dafür gesperrt werden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.05.2024 | 08:30 Uhr