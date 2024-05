Stand: 31.05.2024 11:57 Uhr Start der Badesaison: Seen und Flüsse in SH haben gute Qualität

Zum offiziellen Start der Badesaison ist die Wasserqualität in den Seen, Flüssen sowie an Badestellen in Ost- und Nordsee Schleswig-Holsteins gut. Laut dem Gesundheitsministerium des Landes wurden an rund 330 Badegewässern Proben genommen. Ein bedenklicher Wert wurde demnach nirgends festgestellt. Getestet wurde auf die Bakterien Escherichia coli sowie auf Intestinale Enterokokken - beide gelten als Indikatoren für fäkale Verunreinigungen.

Während der Badesaison werden nun weitere Proben genommen. Die Untersuchungsergebnisse und mögliche Risiken, wie zum Beispiel Algenblüte, werden kontinuierlich online veröffentlicht. Für die Überwachung der Gewässer sind die Gesundheitsbehörden der Kreise und kreisfreien Städte verantwortlich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.05.2024 | 12:00 Uhr