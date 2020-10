Start SH Netz Cup: Rudern und Musik in Rendsburg Stand: 17.10.2020 14:48 Uhr Im Kreishafen von Rendsburg hat der SH Netz Cup begonnen. Höhepunkt ist das Ruderrennen der Achter am Sonntag, das als härtestes Ruderrennen der Welt gilt. Es gibt aber auch Konzerte.

Auch wenn beim SH Netz Cup das Rudern im Mittelpunkt steht, gibt es auch ein vielseitiges Bühnenprogramm mit musikalischen Highlights. Heute steht die Hermes House Band auf der NDR Bühne und will für gute Laune beim Publikum sorgen. Wegen der Hygienebestimmungen und Auflagen sind die Plätze vor Ort begrenzt. Ein Besuch ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich - die Tickets für das Konzert heute Abend sind allerdings bereits ausverkauft. Interessierte können aber im Livestream auf ndr.de/sh ab 20 Uhr dabei sein.

Glasperlenspiel sorgen für emotionale Momente am Freitag

Am Freitagabend begeisterte die Band Glasperlenspiel viele Zuschauer. Dieses Konzert war ebenfalls ausverkauft. Wie in Zeiten von Corona üblich, war das Konzert als Sitzkonzert geplant. Die Stühle waren so angeordnet, dass jeweils zwei Besucher nebeneinander sitzen konnten. Sängerin Carolin Niemczyk betonte vor ihrem Auftritt, dass sie und ihre Band dankbar seien, auf der Bühne stehen zu dürfen und Open Air zu spielen. Zusammenhalt, aufeinander aufpassen, Liebe schenken, freundlich sein - das sind laut Sängerin Carolin Niemczyk derzeit die Dinge, die am wichtigsten sind. "Bleibt gesund", sagte die Sängerin zum Abschluss des Konzerts.

Höhepunkt am Sonntag: Das härteste Ruderrennen der Welt

Am Sonntag können Besucher das härteste Ruderrennen der Welt im Rendsburger Kreishafen live auf der großen Videowand neben der NDR Bühne verfolgen. Die Generalprobe dafür hat der Deutschland-Achter am Freitagabend souverän gemeistert. Mit fast einer Sekunde Vorsprung verwies das deutsche Ruderteam seinen polnischen Kontrahenten auf den zweiten Platz. Damit sicherten sich die Deutschen den besten Startplatz für das Hauptrennen über 12,7 Kilometer von Breiholz bis Rendsburg.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.10.2020 | 06:00 Uhr