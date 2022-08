Starkregen und Gewitter: Viele Einsätze in Schleswig-Holstein Stand: 18.08.2022 09:15 Uhr Überspülte Straßen, vollgelaufene Keller, Blitzeinschläge - in der Nacht zu Donnerstag hatten Polizei und Feuerwehren viel zu tun. Verletzt wurde niemand.

Das Unwetter zog in einem breiten Band über Schleswig-Holstein und ließ Polizei und Feuerwehren zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Straßen wurden überspült, Keller sind vollgelaufen, Gullydeckel wurden hochgedrückt, Bäume sind umgestürzt. Insgesamt gab es nach Angaben der Polizeileitstellen mehr als 40 Einsätze.

AUDIO: Unwetter in Schleswig-Holstein (1 Min) Unwetter in Schleswig-Holstein (1 Min)

Dachstuhl in Ammersbek (Kreis Stormarn) gerät nach Blitzschlag in Brand

In Ammersbek (Kreis Stormarn) und Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) sind Blitze in Dachstühle eingeschlagen. In Heiligenhafen konnte die Feuerwehr Schlimmeres verhindern, in Ammersbek hingegen hatte das Dach Feuer gefangen und musste gelöscht werden. In anderen Teilen des Landes blieb es ruhig: Im Bereich Flensburg, Nordfriesland, Lübeck und in der Stadt Neumünster gab es keinen einzigen unwetterbedingten Einsatz.

