Starkregen in SH: Rund 300 Einsätze im Land Stand: 09.07.2021 06:20 Uhr Die Feuerwehr im Land hatte am Abend mit den Regenmassen zu kämpfen. Im Süden und im Westen Schleswig-Holsteins liefen viele Einsätze wegen vollgelaufener Keller.

Starkregen und vielerorts Gewitter: Das Unwetter am Abend hat für viele Einsätze der Feuerwehren im Land gesorgt. Keller liefen voll oder Bäume kippten um. Landesweit meldeten die Leitstellen am Morgen rund 300 Einsätze. Besonders viel Arbeit hatten die Feuerwehrleute im Westen und Süden des Landes. Hier waren es jeweils rund 120 Einsätze. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde - speziell in den Städten Nortorf und Rendsburg - mussten die Einsatzkräfte insgesamt 50 Mal ausrücken.

Keine Verletzten

Vereinzelt mussten die Einsatzkräfte nach Angaben der Rettungsleitstelle umgekippte Bäume von der Straße holen. Verletzte gab es nach laut Polizei nicht. Im Norden des Landes blieb es relativ ruhig. Und auch rund um Lübeck meldeten die Leitstellen kaum Einsätze.

