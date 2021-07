Starkregen in SH: Region um Uetersen besonders betroffen Stand: 15.07.2021 07:08 Uhr Ein Unwetter hat gestern Abend für vollgelaufene Keller in Teilen Schleswig-Holsteins gesorgt. Nach Angaben der Feuerwehr war voll allem der Kreis Pinneberg betroffen.

Rund um Uetersen mussten die Einsatzkräfte rund 60 Mal ausrücken, um Keller leer zu pumpen. Bei einer Chemiefirma drohte die Produktionshalle voll zu laufen, weil das Wasser nicht abfließen konnte. Mitarbeiter hatten noch vor Eintreffen der Feuerwehr die Halle geschützt. Die Gefahr eines Gefahrgutaustritts habe zu keiner Zeit bestanden, hieß es. In Pinneberg lief eine Bahn-Unterführung voll Wasser.

Wehrführer: Solch einen Regenschauer noch nie erlebt

Innerhalb von Minuten kamen die Wassermassen herunter - die Feuerwehr spricht von einem "massiven Wolkenbruch". Der Wehrführer der Stadt Uetersen sagt, so einen Regenschauer habe er bisher noch nicht erlebt. Es gibt Bilder, auf denen die Fußgängerzone wie ein See aussieht. Etwa ab 21 Uhr beruhigte sich die Lage am Abend und die rund 200 Feuerwehrleute konnten nach und nach Feierabend machen.

Auch andere Landesteile betroffen

Im Kreis Segeberg musste die Feuerwehr in Norderstedt mehrfach ausrücken, um Äste von Straßen zu räumen. Auch in Kiel und Kronshagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) liefen laut Feuerwehr Keller voll.

