Stammzellspender für Jugendfußballer aus Kiel gesucht

Ein 14-jähriger Jugendspieler des Kieler Fußballvereins Inter Türkspor ist an Blutkrebs erkrankt. Der Verein will helfen und ruft gemeinsam mit der DKMS zu einer Typisierungsaktion auf. Gesucht werden potenzielle Stammzellspender. "Er war ein starker Abwehrspieler - jetzt kämpft er gegen den Krebs", sagt Kassenwart Kerem Bayrak. Die Aktion findet am Sonnabend von 13 bis 17 Uhr beim Verein im Erich-Kästner-Weg 100 in Kiel statt. Das ursprünglich für Sonnabend geplante Ligaspiel gegen Rot-Schwarz Kiel wurde auf Sonntag verschoben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Soziales Engagement Kiel