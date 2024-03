Stand: 05.03.2024 10:22 Uhr Stagnierende Löhne: Bauarbeiter protestieren in Kiel-Gaarden

Bundesweit laufen zurzeit Tarifverhandlungen im Baugewerbe - am Dienstag steht die zweite Tarifrunde in Berlin an. Gleichzeitig wollen Bauarbeiter am Dienstagmittag in Kiel-Gaarden protestieren. Dazu hat die Gewerkschaft IG Bau aufgerufen. Auf den Baustellen brodelt es, sagt André Grundmann, Regionalleiter der IG Bau Nord. Denn die Löhne steigen nicht, obwohl die wirtschaftliche Situation am Bau - bis auf den Wohnungs- und Häuserbau - gut sei. Die Gewerkschaft fordert 500 Euro mehr für jeden, der auf einer Baustelle arbeitet. Der Arbeitgeberverband "Deutsches Baugewerbe" hält das mit Blick auf die schwächelnde Baukonjunktur für nicht tragbar.

