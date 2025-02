Stand: 20.02.2025 10:52 Uhr Stadtwerke-Beschäftigte machen Druck im Tarifkampf

Beschäftigte der Stadtwerke Rendsburg, Eckernförde und Kiel sind am Donnerstag in den Warnstreik getreten. Hintergrund ist der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen. Die Mitarbeiter haben sich nach Angaben der Gewerkschaft ver.di auf den Weg zu einer Kundgebung in Hannover gemacht. Die zweite Verhandlungsrunde war am Dienstag ohne Angebot der Arbeitgeberseite zu Ende gegangen. Die Gewerkschaft kündigt für März weitere und mehrtägige Warnstreiks an. Die Gewerkschaften fordern ein Lohnplus von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro pro Monat mehr. Die Arbeitgeber kritisieren diese Forderung als zu hoch. Mitte März soll die dritte Verhandlungsrunde stattfinden. Bis dahin sind weitere Aktionen geplant.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rendsburg Eckernförde Kiel