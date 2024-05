Stand: 27.05.2024 17:22 Uhr Stadt Kiel: Lied "L’amour toujours" zur KiWo möglichst nicht spielen

Der Aufschrei nach einem Video von Partygästen auf Sylt, die rassistische Parolen zur Melodie eines Partyhits singen, ist groß. Die Veranstalter der Kieler Woche treffen deshalb Vorbereitungen. Sie haben die Stand- und Fahrgeschäftebetreiber dazu aufgerufen, während der Veranstaltung in diesem Jahr auf den Song "L’amour toujours" zu verzichten. Es handele sich nicht um ein Verbot, sagte der Kieler-Woche-Chef Philipp Dornberger. Man wolle jedoch sensibilisieren. In den vergangenen Monaten waren mehrere Fälle bekannt geworden, bei denen Feiernde bei dem Song rassistische Parolen grölten. Unter anderem passierte dies am vergangenen Pfingstwochenende auf Sylt.

Die Kieler Woche sei ein buntes Fest der Vielfalt, der Begegnungen und des Zusammenhaltes, sagte Dornberger. "Rechtsradikale Parolen haben dort nichts zu suchen. Sollte es dennoch zu Äußerungen oder Handlungen kommen, die gegen unsere demokratische Verfassung verstoßen, werden wir diese unverzüglich strafrechtlich verfolgen."

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.05.2024 | 18:00 Uhr