Stand: 13.02.2025 16:28 Uhr Stadt Flensburg bekämpft Kinderarmutsfolgen

Die Stadt Flensburg beteiligt sich an einem Modell-Projekt zur Bekämpfung der Folgen von Kinderarmut. Das Land stellt dafür insgesamt 300.000 Euro zur Verfügung. Ziel ist es beispielsweise Jugend- und Gesundheitsämter, Kitas, Schulen, Vereine und Beratungsstellen besser zu vernetzen. 2023 lebten in Flensburg 22,8 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren in Haushalten mit Bürgergeldbezug. Die tatsächliche Zahl der von Armut betroffenen Kinder liegt laut eines Stadtsprechers jedoch deutlich höher. Hinzu kommen auch Kinder aus einkommensschwachen Haushalten, die keinen Leistungsanspruch haben oder diesen nicht wahrnehmen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Sozialpolitik