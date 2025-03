Stand: 17.03.2025 07:17 Uhr Stadt Elmshorn überarbeitet ihr Integrationskonzept

Die Stadt Elmshorn (Kreis Pinneberg) plant eine Neuauflage ihres bestehenden Integrationskonzeptes. Laut des ersten Stadtrats Dirk Moritz (parteilos), gehe es dabei um nichts weniger als die Frage, wie man zukünftig in der Stadt miteinander leben wolle. Das erste Integrationskonzept hatte die Stadt 2009 auf den Weg gebracht. Jetzt sollen die Einwohnerinnen und Einwohner die Gelegenheit bekommen, an einem neuen Integrationskonzept mitzuarbeiten und zwar im Rahmen der "Internationalen Wochen gegen Rassismus".

Die "Internationalen Wochen gegen Rassismus" starten Montag (17.3) und enden am 30.3. In Elmshorn finden in der Zeit noch viele weitere Aktionen unter dem Motto "Menschenwürde schützen" statt. Bundesweit finden die Wochen gegen Rassismus immer rund um den 21. März statt - dem Internationalen Tag gegen Rassismus.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Elmshorn