St. Peter-Ording: Urlauber verlaufen sich im Nebel

Die Feuerwehr St.Peter-Ording hat am zweiten Weihnachtstag verirrte Spaziergänger aus Seenebel gerettet. Die vier Urlauber waren mittags bei dichtem Nebel zu einem Strand-Spaziergang aufgebrochen. Sie verloren schließlich die Orientierung. Sie alarmierten die Einsatzkräfte von einem sogenannten Rettungspfahl aus, an dem Hinweise zum Verhalten in solchen Fällen und die genaue Position angebracht waren. Ehrenamtlichen Mitarbeiter von DLRG und Feuerwehr entdeckten die Spaziergänger und brachten sie zurück zur Seebrücke.

Seenebel kann zur Gefahr werden

"Es war höchste Eile geboten", sagte Nils Stauch, Technischer Leiter Einsatz bei der DLRG St. Peter-Ording, im Gespräch mit NDR 1 Welle Nord. Bei auflaufendem Wasser war der Rückweg von einer Sandbank zum Ufer abgeschnitten. "Dann kann dichter Nebel ohne Orientierung zur Gefahr werden." Im Frühjahr, Winter und Herbst gebe es das immer mal wieder, dass sich Menschen auch auf dem Strand - und nicht nur im Watt - verirren, sagte Stauch. Schließlich sei die Strandbank vor St. Peter-Ording auch zwölf mal zwei Kilometer groß.

Feuerwehr rät: "In Sichtweite der Pfahlbauten bleiben"

St. Peter-Ordings Wehrführer Norbert Bies appellierte in diesem Zusammenhang an die Urlauber, dass sie bei Spaziergängen im Nebel immer in Sichtweite von Strand und Pfahlbauten bleiben sollten.

