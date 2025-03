Stand: 18.03.2025 09:53 Uhr St. Peter-Ording: 50 neue Wohnungen für junge Familien

Die Gemeinde St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) schafft neuen Wohnraum im Ortsteil Böhl. Ein Investor plant in dem Neubaugebiet B-Plan 77 mehrere Mehrfamilienhäuser für junge Familien. Insgesamt sollen dort in fünf Geschossbauten 50 Wohnungen entstehen. Zwei Drittel davon sollen geförderter Wohnraum werden. Laut Bürgermeister Boris Pfau (parteilos) wolle die Gemeinde zudem Wohnungen für Menschen schaffen, die in St. Peter-Ording einen Job, aber noch keine bezahlbare Wohnung gefunden haben.

41 Grundstücke für niedrige Erbpacht

Darüber hinaus plant die Gemeinde in dem Neubaugebiet in Böhl 41 Grundstücke, die in Erbpacht für nur einen Euro den Quadratmeter vergeben werden sollen. Gebaut werden könnten dort Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften sowie Häuser mit bis zu vier Wohnungen. Ferienwohnungen soll es dort nicht geben. Auf einer Infoveranstaltung am 29. März sollen die Pläne im Dünen-Hus vorgestellt werden. Bewerbungen für Grundstücke und Wohnungen sind vom 15. April an möglich.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland