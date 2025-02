Stand: 14.02.2025 09:37 Uhr Sprung in die eiskalte Förde: Aktion für Krebsvorsorge in Kiel

Das Universitäre Cancer Center Schleswig-Holstein (UCCSH) will am Sonnabend mit einem Sprung in die kalte Förde in Kiel auf das Thema Krebsvorsorge aufmerksam machen. Die Aktion "Icecold against Cancer" findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt. Alle Interessierten seien eingeladen, den Sprung in die Förde zu wagen oder auch nur dabei anzufeuern, sagt Susanne Sebens vom UCCSH: "Es braucht Mut um diese Vorsorgeuntersuchung anzugehen und in Anspruch zunehmen. Das ist ähnlich wie beim Eisbaden." Treffpunkt um 11 Uhr ist die Badestelle Kiellinie.

