Springer will Druckerei in Ahrensburg schließen Stand: 04.04.2023 08:27 Uhr Nächstes Aus am Druckerei-Standort Ahrensburg: Die Axel Springer Verlagsgruppe will ihre Druckerei dort zum August kommenden Jahres schließen. Das teilte die Gewerkschaft ver.di mit.

Rund 120 Mitarbeitende verlieren ihren Job. Sie seien bereits am Donnerstag vergangener Woche über die Pläne informiert worden, teilte ver.di mit. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" über die geplante Schließung berichtet.

Auch Prinovis-Druckerei schließt in Ahrensburg

Vor gut zwei Monaten hatte bereits Bertelsmann die Schließung der benachbarten Prinovis-Druckerei angekündigt. Ende Januar 2024 soll dort der Betrieb eingestellt werden, da die Großdruckerei seit geraumer Zeit rote Zahlen schreibt. Hier verlieren 545 Mitarbeitende ihren Arbeitsplatz. Beides sind sogenannte Offset-Druckereien, die auf einem Gelände in Ahrensburg stehen.

Kritik von der Gewerkschaft ver.di

Die Gewerkschaft ver.di sieht einen direkten Zusammenhang zwischen den beiden Schließungen. Denn die Axel-Springer-Druckerei hänge an der Energieversorgung von Prinovis. Eine längerfristige autarke Versorgung in Ahrensburg habe das Unternehmen abgelehnt, kritisierte ver.di. "Leider wurde die Zeit nicht genutzt, um eine autarke Energieversorgung herzustellen, sodass die Beschäftigten jetzt die Leidtragenden sind", heißt es in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft.

Die Schließung der Springer-Druckerei sei ein Schlag ins Gesicht der Mitarbeitenden, sagte Jürgen Krapf vom ver.di Landesbezirk Nord. "Denn nach der letzten Restrukturierung bestand Hoffnung, zumindest bis Ende 2025 Arbeitsplätze zu sichern. Nun werden auch die letzten 120 Beschäftigten endgültig ihre Arbeit verlieren."

