Stand: 03.03.2025 08:54 Uhr Sportwochenende Lübeck: Fußball-Erfolge, Handball-Niederlage

Am Sportwochenende der Region Lübeck, spielte der Fußballverein Phönix Lübeck 1:1 bei der HSV-Reserve und bleibt Tabellen-Siebter in der Regionalliga Nord. Der VfB Lübeck gewann auswärts beim Bremer SV mit 1:0 und steht nun auf Platz 9. Weniger erfolgreich lief es für den VfB Lübeck-Schwartau in der 2. Handball-Bundesliga: In der Hansehalle unterlagen die Lübecker mit 31:32 gegen den Aufstiegskandidaten Minden. In der Tabelle steht Lübeck-Schwartau weiter auf dem vorletzten Platz.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.03.2025 | 09:30 Uhr