Stand: 10.04.2025 15:17 Uhr Sportvereine im Land boomen

In Schleswig-Holstein sind so viele Menschen in Sportvereinen organisiert wie schon seit zwölf Jahren nicht mehr. Der Landessportverband (LSV) zählt nach eigenen Angaben etwa 812.300 Mitglieder. Das sind gut 22.700 mehr als vor einem Jahr. Weiter groß ist der Zulauf bei Kindern und Jugendlichen und bei den Senioren. LSV- Barbara Ostmeier mahnt: "Wir müssen schon aufpassen, dass wir die Sportstätten, die wir haben, auch erhalten und weiterentwickeln." Die steigenden Mitgliederzahlen zeigten auch, dass Sportstätten in räumlicher, fußläufiger Nähe zu Wohnorten gebraucht würden, so Ostmeier.

Archiv 4 Min Nachrichten 16:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.04.2025 | 14:00 Uhr