Stand: 29.04.2024 09:34 Uhr Spontane Demo gegen AfD-Veranstaltung in Schleswig

In der Innenstadt von Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) ist es am späten Sonnabend zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Nach Angaben der Leitstelle versammelten sich spontan zahlreiche Menschen in der Straße "Am Lornsenpark" vor einem Lokal, weil darin eine Veranstaltung der AfD mit etwa 20 Mitgliedern stattfand. Etwa 30 Menschen aus der linken Szene protestierten laut Polizei mit Plakaten und Sprechchören gegen die Veranstaltung. Zahlreiche Einsatzkräfte sicherten das Gebäude sowie die Demo ab. Zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kam es nicht.

