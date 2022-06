Spitzengastronomie in Schleswig-Holstein ausgezeichnet Stand: 20.06.2022 15:07 Uhr In der neuesten Ausgabe des Restaurantführers "Gault & Millau" sind auch mehrere Restaurants in Schleswig-Holstein aufgelistet. Die beiden besten stehen in Glücksburg und auf Sylt.

Er gilt neben dem "Guide Michelin" als wichtigster Wegweiser für Gourmetküchen in Deutschalnd: Der Restaurantführer "Gault & Millau". Nun wurden erneut die besten gastronomischen Adressen ausgezeichnet. Auch Restaurants in Schleswig-Holstein sind darunter.

"Meierei Dirk Luther" und "Söl'ring Hof" sind die besten Restaurants in SH

Die beste Bewertung erhielten dabei die "Meierei Dirk Luther" in Glücksburg und der "Söl'ring Hof" bei Rantum auf Sylt. Sie erreichten in der neuen Ausgabe drei Kochhauben und zusätzlich ein Prädikat, teilte der Verlag am Montag mit.

Drei Kochhauben erhielten die Restaurants "Kai3" in Hörnum auf Sylt und die "Orangerie" in Timmendorfer Strand. Zwei Kochhauben mit Prädikat gingen an das "1797" in Panker (Kreis Plön), "Das Grace" in Flensburg, "Der Steinort" in Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg), "Diva" in Scharbeutz (Kreis Ostholstein), "JM" in Westerland auf Sylt, "Robert Stolz" in Plön und "Wullenwever" in Lübeck.

Gourmetführer mit Kochhauben statt Sternen

Das Bewertungssystem mit Kochhauben ist das Markenzeichen des "Gault & Millau". Früher wurden auch bis zu 20 Punkte an Restaurants vergeben, darauf wird in der neuen Ausgabe erstmals verzichtet. Die Bewertung erfolgt durch die Anzahl von vergebenen Kochhauben, herausragende Restaurants innerhalb ihrer Kategorie können zusätzlich ein Prädikat erhalten. Die Auszeichnung erfolgt nur für die Küche, nicht für Ausstattung und Service eines Restaurants, wie betont wird. Die bestmögliche Bewertung sind fünf Kochhauben plus Prädikat.

