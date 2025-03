Stand: 21.03.2025 14:40 Uhr Sperrung endet: Zugstrecke Hamburg - Pinneberg wieder frei

Ab Sonnabend (22.3.) sollen die Regionalzüge RE7 und RE70 zwischen Hamburg und Pinneberg (Kreis Pinneberg) wieder überwiegend normal fahren. Das bestätigte eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Anfrage vom NDR Schlewig-Holstein. Wegen mehrerer Baustellen waren in den vergangenen zwei Wochen alle Züge auf dieser Strecke entfallen. Zwischen 18 Uhr und 6 Uhr des Folgetages bleibt eine Einschränkung. In dieser Zeit verkehren die Züge zwischen Hamburg und Neumünster nur im Stundentakt. Diese Änderung bleibt laut DB bis Mitte des Jahres gültig und sei bereits in die Reiseauskunft auf der Website der DB eingearbeitet.

Auch RE6 von und nach Sylt fährt wieder normal

Der Bahnverkehr zwischen Hamburg und Sylt (RE6) mit Haltestellen unter anderem in Pinneberg und Elmshorn (Kreis Pinneberg) fährt ebenfalls ab Sonnabend wieder regulär, so die Bahn. Auf dieser Strecke fuhr nachts zuletzt nur ein Ersatzverkehr mit Bussen. Während der Hamburger Frühjahrsferien hat die Deutsche Bahn gebündelt verschiedene Bauarbeiten an Schienen und Gleisen in Hamburg durchgeführt. Das hatte teils massive Auswirkungen auf den Zugverkehr auch im Süden von Schleswig-Holstein.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Pinneberg