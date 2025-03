Stand: 11.03.2025 15:09 Uhr Sperrung am Kreuz Lübeck: Umleitung für A1-A20-Pendler

Am Mittwochvormittag müssen Autofahrer am Autobahnkreuz Lübeck einen Umweg fahren. Die Ausfahrt von der A1 auf die A20 in Richtung Norden wird von 9 Uhr bis etwa 11 Uhr gesperrt. Grund sind Arbeiten im Böschungsbereich. Eine Umleitung führt über die Anschlussstelle Lübeck-Moisling zurück zum Autobahnkreuz Lübeck. Verkehrsteilnehmende sollten mehr Zeit einplanen und der ausgeschilderten Umleitung folgen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck A1 A20