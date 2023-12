Spendenaktion "Brot für die Welt" startet im Schleswiger Dom Sendedatum: 03.12.2023 10:00 Uhr Zum 65. Mal sammelt die evangelische Hilfsorganisation Spenden und Kollekten, um hungerleidenden Menschen auf der Welt zu helfen. Der Eröffnungsgottesdienst fand in Schleswig statt.

"Wandel säen" - unter diesem Motto steht die Hilfsaktion von "Brot für die Welt" in diesem Jahr. Mit einem Gottesdienst hat die traditionelle Spendenaktion der evangelischen Hilfsorganisation am 1. Advent begonnen. Nora Steen, die Bischöfin im Sprengel Schleswig und Holstein, betonte dabei die gemeinsame Verantwortung für globale Herausforderungen. Die Landwirtschaft in Schleswig-Holstein, Akteurinnen und Akteure aus Politik und Zivilgesellschaft könnten dazu beitragen, dass Menschen in den Ländern des globalen Südens nicht mehr unter den negativen Folgen des westlichen Lebensstils zu leiden haben. Schleswig-Holsteins Justiz- und Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) nahm ebenso am Eröffnungsgottesdienst teil wie Schleswigs Bürgermeister Stephan Dose (SPD), Landespastor Heiko Naß und Probst Helgo Jacobs.

Landespastor: Hunger der Welt lässt sich nicht ausblenden

Diakonievorstand und Landespastor Heiko Naß wies zum Start der diesjährigen Spendenaktion darauf hin, dass sich der Hunger der Welt trotz der Nachrichten vom Nahost-Konflikt und dem Krieg in der Ukraine nicht ausblenden lässt. Mit seinen Projekten helfe "Brot für die Welt", die Not in den Ländern des globalen Südens nachhaltig zu lindern und damit letztlich Fluchtursachen zu mindern, so Naß.

Schulungen für Bauern vor Ort

Fast 800 Millionen Menschen auf der Welt werden nach Angaben von "Brot für die Welt" nicht satt. Jede und jeder Zehnte leidet demnach unter Hunger. Die Hilfsorganisation unterstützt mit zahlreichen Projekten Kleinbauern, etwa mit Schulungen zu klimaangepassten Anbaumethoden, ressourcenschonender Bewässerung oder Tierzucht. Außerdem will die evangelische Hilfsorganisation Menschen vor Ort dabei helfen, selbst in die Landwirtschaft zu investieren. Insgesamt fördert die Hilfsorganisation aktuell rund 1.800 Projekte.

Möglichkeiten zu spenden

Im Schleswiger Dom startet heute das Spendensammeln mit der ersten Kollekte. Viele weitere werden bei den Gottesdiensten in Schleswig-Holstein folgen. Wer "Brot für die Welt" online, per SMS oder per Überweisung mit einer Spende unterstützen möchte, findet alle Informationen auf der Homepage der Hilfsorganisation. Im vergangenen Jahr sind in Schleswig-Holstein 2,2 Millionen Euro an Spendengeldern zusammengekommen.

