Stand: 20.02.2025 16:11 Uhr Erfolgreiche Spendenaktion für Stadtkirche in Schwarzenbek

Die nötige Sanierung der Stadtkirche St. Franziskus in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) umfasst nach Angaben des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg einen Etat von 100.000 Euro. Jetzt können die Arbeiten starten - unter anderem dank vieler privater Spenden.

Rund 5.000 Menschen haben sich laut Kirchenkreis an der Spendenaktion für die Stadtkirche beteiligt - so sind Spenden in Höhe von 36.000 Euro zusammengekommen.

