Spektakel am Himmel: Die Ringelgänse sind da

Ein Fest zu Ehren der Ringelgans: Die dunkelbraunen Meeresgänse werden in diesen Tagen wie der zu Tausenden im schleswig-holsteinischen Wattenmeer zu sehen sein. Deshalb veranstalten Halliggemeinden, Naturschutzverbände und die Nationalparkverwaltung - mittlerweile zum 22. Mal - die Ringelganstage. Insgesamt gehören dazu rund 80 Einzelveranstaltungen für Naturliebhaber. Zur Eröffnung wird Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) heute auf Hallig Hooge erwartet.

Gute Fotos mit der Digitalkamera

Erstaunlich ist, wie dicht man mittlerweile an die entengroßen Vögel herankommt. "Früher waren vernünftige Beobachtungen ohne Spektiv kaum denkbar, heute reichen für Ringelgans-Aufnahmen bereits einfache Digitalkameras", sagte Michael Klisch von der Naturschutzorganisation Schutzstation Wattenmeer im Vorfeld. Die Fluchtdistanz ist nach Beobachtung von Experten in den vergangenen 30 Jahren immer geringer geworden.

Gewicht anfressen für die lange Reise

Die Westküste ist nach Angaben der Nationalparkverwaltung für die Tiere als Rastplatz überlebenswichtig. Hier fressen sie sich ein Fettpolster an. Das brauchen die Vögel als "Treibstoff" für ihren rund 4.000 Kilometer langen Zug in die Brutgebiete an der sibirischen Eismeerküste. "Um die Strapazen des Fluges sowie die anschließende Brut und Aufzucht des Nachwuchses zu bewältigen, muss eine Gans mindestens 1,6 Kilo wiegen, wenn sie zwischen Mitte und Ende Mai gen Nordosten aufbricht", erklärte Sprecherin Heike Wells.

Von Wattwanderungen bis zum Ringelgans-Gottesdienst

Die Ringelganstage finden in diesem Jahr vom 27. April bis 12. Mai statt. Auf der Hallig Hooge bekommen Interessierte täglich zwischen 11 und 16 Uhr Informationen rund um die Gans, die Biosphäre Halligen und den Nationalpark Wattenmeer. Auch Langeneß, Amrum, Schlüttsiel, Dagebüll, Oland, Nordstrand und die Hallig Südfall beteiligen sich an dem Programm. Geboten werden unter anderem Wattwanderungen, Bildvorträge, Ringelgans-Rallyes für Kinder, Salzwiesenführungen und Gottesdienste.

