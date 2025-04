Stand: 15.04.2025 08:04 Uhr "Speedweek"-Bilanz: Hunderte Geschwindigkeitsverstöße

Im Rahmen der sogenannten "Speedweek" hat die Polizei vom 7. bis 13. April verstärkt die Geschwindigkeiten auf den Straßen in Schleswig-Holstein kontrolliert. Erste Polizeidirektionen haben nun Bilanz gezogen.

Roadpol-Kontrollwoche in den Kreisen Pinneberg und Segeberg

In den Kreisen Segeberg und Pinneberg waren an den eingerichteten Kontrollstellen 748 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. In Klein Gladebrügge (Kreis Segeberg) fuhr beispielsweise ein 17-Jähriger auf seinem Motorrad mit 57 Kilometern pro Stunde durch eine 30er-Zone. In Borstel-Hohenraden (Kreis Pinneberg) wurde ein 64-jähriger Autofahrer mit 61 Kilometer pro Stunde vor einer Kita und Grundschule geblitzt. Dort galt ebenfalls Tempo 30. Beide müssen 180 Euro Bußgeld zahlen und bekommen einen Punkt.

Kontrollen in Kiel und im Kreis Plön: Zwei Führerscheine weg

In Kiel und im Kreis Plön haben die Beamten in dem Zeitraum mehr als 650 Fahrzeuge kontrolliert, bei 97 wurden Geschwindigkeitsüberschreitungen gemessen, heißt es von der Polizei. Zwei der Autofahrer müssen nun auch ihren Führerschein abgeben. Am Sonntag konzentrierten sich die Beamten dann auf Motorradfahrer an der B202. Der gemessene Spitzenwert am Rastorfer Kreuz war bei einem Motorradfahrer. Er fuhr mit 118 Kilometern pro Stunde bei erlaubten 70.

Überhöhte Geschwindigkeit sei eine Hauptursache für Unfälle sowohl auf Landstraßen als auch innerorts, erklärt Ricarda Blucha von der Polizei Kiel. Geschwindigkeitsüberwachungen seien somit ein wichtiger Bestandteil der Polizeiarbeit.

